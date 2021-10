필리핀 두테르테, 내년 부통령 선거 출마 철회…"국민 의견 존중"

[아시아경제 이기민 기자] 로드리고 두테르테 필리핀 대통령이 내년 부통령 선거 출마 선언을 갑자기 철회했다.

2일(현지시간) AP통신 등 주요 외신은 두테르테 대통령이 내년에 임기를 마치는 대로 정계를 은퇴 하고, 부통령 출마하겠다는 계획을 철회했다고 보도했다.

두테르테 대통령은 이날 최측근인 크리스토퍼 고 상원의원이 선거관리위원회에 부통령 후보 등록을 마친 후 현장에 있던 취재진에게 이처럼 말했다.

두테르테 대통령은 이 같은 계획 철회를 두고 대중의 의견을 고려한 판단이라고 설명했다. 그는 "대다수의 필리핀인들은 내가 자격이 없으며 헌법을 위반한다고 생각한다"면서 "국민들의 의견을 존중하기로 했다"고 말했다.

필리핀 여론조사 기관인 SWS의 지난 6월 실시한 설문조사 결과 응답자 10명 중 6명은 두테르테의 내년도 부통령 선거 출마에 대해 "헌법 위반"이라고 응답했다.

야당 등 반대세력은 두테르테가 내년 부통령에 당선된 뒤 후임 대통령으로부터 권력을 이양받을 수 있다는 전망을 내놓기도 했다.

특히 대통령 취임 직후에 진행한 마약과의 전쟁 등에서 벌인 반 인륜적인 명령에 대해 국제형사재판소(ICC)의 사법처리에서 자신을 방어하기 위한 술수라는 강도 높은 비판도 나온 바 있다.

ICC는 지난달 15일 필리핀 정부의 마약과의 전쟁을 반인륜 범죄로 규정하고 정식 조사에 나서겠다는 검사실의 요청을 승인했다.

필리핀은 지난 2016년 7월 마약 범죄 소탕에 나선 이후 6000명이 넘는 사망자가 나왔다.

필리핀 대통령은 6년 단임제이며 대통령과 부통령은 선거를 통해 따로 선출한다. 두테르테 대통령의 딸 사라 다바오 시장이 현재 여론 조사에서 1위를 달리고 있다.

필리핀의 복싱 영웅인 매니 파키아오 상원의원도 대선 후보 등록을 마친 상황이다.

