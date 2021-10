윤석열 손바닥에 적힌 '王'자…"무속인이 썼나" VS "지지자가 적어준 것"

[아시아경제 황수미 기자] 윤석열 전 검찰총장이 손바닥에 임금 왕(王) 글자를 그린 채 TV 토론에 참석한 것을 두고 논란이 일고 있다. 이에 윤 전 총장 측은 "지지자들이 격려 의미로 적어준 것을 토론회 시작까지 지우지 못한 것"이라고 해명했다.

윤 전 총장은 지난 1일 서울 중구 필동 매경미디어센터에서 열린 국민의힘 대선 경선 5차 방송토론회에서 안상수·원희룡·유승민·최재형·하태경·홍준표·황교안 등 후보들과 공방을 벌였다.

이날 윤 전 총장이 경쟁 후보 질문에 답변하는 과정 등에서 손바닥에 적힌 글자가 카메라에 포착됐다. 윤 전 총장 왼쪽 손바닥 한가운데 王으로 보이는 글자가 작게 적혀 있었다.

방송 후 누리꾼들은 윤 전 총장의 손바닥 글씨에 주목했다. 누리꾼들은 "일부러 보여주는 것 같은 느낌이다", "본인이 왕이라는 의미인가", "왕이 되고 싶나 보다" 등의 반응을 보였다.

일각에서는 "무속인이 써준 것 같다"며 역술적인 의미가 담긴 것 아니냐는 의구심을 제기하기도 했다.

이에 윤 전 총장 측은 "동네에 연세 좀 있으신 여성 주민 몇 분이 윤 전 총장을 붙들고 '토론회 잘하시라'며 격려차 적어준 것"이라고 설명했다.

윤 전 총장 측은 "손금을 따라 그은 건데 처음에 물티슈로 닦았지만 안 지워졌고, 알코올 성분이 있는 세정제로 다시 닦아도 지워지지 않았다"면서 "결국 지우지 못한 채 그대로 방송에 나가게 된 것"이라고 덧붙였다.

일회성 해프닝이라는 것이 윤 전 총장 측 입장이지만 논란은 계속되고 있다. 윤 전 총장의 손바닥에서 王이 적힌 모습이 포착된 게 이번이 처음이 아니라는 이유에서다.

앞서 지난달 28일 열린 MBC 100분 토론 4차 방송토론과 지난달 26일 열린 채널A 주관 3차 방송토론에서도 윤 전 총장의 손바닥에는 王이 적혀 있었다

이에 인터넷 커뮤니티를 중심으로 앞선 토론회 영상이 퍼지며 윤 전 총장의 손바닥 글씨가 "문신 아니냐"는 의혹도 나오고 있다.

윤 전 총장과 양강으로 경쟁 구도를 이룬 홍준표 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "대선 경선에 무속인까지 개입하고 이번 대선이 정말 저질 대선으로 가고 있다"고 적었다. 이는 윤 전 총장의 손바닥 글씨 논란을 겨냥한 것으로 보인다.

그러면서 홍 의원은 "대장동 비리 후보도 모자라 각종 비리 의혹 후보에 이젠 무속인까지 등장하는 역사상 최악의 대선 경선"이라고 덧붙였다.

