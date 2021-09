[아시아경제 박지환 기자] 29일 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 4,735 전일대비 245 등락률 +5.46% 거래량 3,019,350 전일가 4,490 2021.09.29 10:33 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한화손해보험, 올해 사상 최대 이익 예상"한화손보, 추석 앞두고 헌혈 행사…"3년간 8만㎖ 혈액 기증"한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급 close 이 사상 최대 실적을 기록할 것이란 증권가 분석에 장초반 강세를 보이고 있다.

이날 한국거래소에 따르면 한화손해보험은 오전 10시14분 기준 전 거래일 대비 240원(5.35%) 오른 4730원에 거래되고 있다. 4거래일 연속 상승세를 이어가고 있다.

한화손해보험의 최근 주가 강세는 올해 사상 최대 이익을 낼 것이란 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 이홍재 하나투자증권 연구원은 "상반기에 이미 지난해 연간 실적을 16.5% 넘어섰고, 3분기도 양호한 자동차 위험손해율(L/R)이 이어지며 호실적이 예상되는 만큼 올해 연간 이익은 사상 최대를 기록할 것으로 보인다"고 전망했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr