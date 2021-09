외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매수세를 나타냈다. 2주 연속 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 12,247,274 전일가 77,400 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 돌아온 外人…9월 코스피서 1.4兆 순매수삼성전자, 뇌 닮은 '차세대 인공지능 뉴모로픽 반도체' 비전 제시삼성전자, 올 3분기 사상 첫 매출 70兆 돌파 전망 close 를 가장 많이 사들였다.

26일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 23일부터 24일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 6361억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 6595억원을 사들였으나 코스닥시장에서는 234억원을 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 2461억원 순매수했다. 뒤이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 399,539 전일가 760,000 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권개인의 매수세 속 매도하는 기관…장중 코스피 강보합세 close 을 1806억원 사들였다. 이밖에 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 249,000 전일대비 3,500 등락률 +1.43% 거래량 398,514 전일가 245,500 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 돌아온 外人…9월 코스피서 1.4兆 순매수SK이노 "해외 인재 모십니다"SK이노, 석유공사와 탄소포집·저장(CCS) 사업 협력 강화 close (779억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 274,500 전일대비 15,500 등락률 +5.98% 거래량 1,952,991 전일가 259,000 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 돌아온 外人…9월 코스피서 1.4兆 순매수“폴더블폰 시대”...화면은 접고 수익은 솟을 역대급 핵심주는?수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! close (536억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 493,000 전일대비 7,000 등락률 -1.40% 거래량 212,264 전일가 500,000 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 카뱅 늘고 크래프톤 줄고…엇갈린 공매도 추이외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close (523억원), 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 34,250 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 3,886,703 전일가 34,200 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 ‘위드코로나’ 기대감에 날개 펴는 대한항공“버킷스튜디오” 후속! 9월 놓쳐선 안 될 마지막 황금주![클릭 e종목]"대한항공, 하반기 실적 추정치 2.7배 상향...목표가 12%↑" close (519억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 4,500 등락률 +3.91% 거래량 5,327,603 전일가 115,000 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권카카오·네이버 '동반 추락'…증권가 '운명의 시선'은 엇갈렸다 close (358억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 405,500 전일대비 5,500 등락률 +1.38% 거래량 574,341 전일가 400,000 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권카카오·네이버 '동반 추락'…증권가 '운명의 시선'은 엇갈렸다 close ·357억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 274,500 전일대비 10,000 등락률 -3.51% 거래량 633,897 전일가 284,500 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권휴마시스, 셀트리온과 273억 규모 코로나 신속진단키트 공급 계약 close (274억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 39,650 전일대비 700 등락률 +1.80% 거래량 1,802,862 전일가 38,950 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 신한자산운용, 신한대체투자운용과 합병 결정중간배당 4조원 돌파…삼성전자 비중은 50%로 줄어신한지주, 7일 기업설명회 개최 close (272억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 99,200 전일대비 100 등락률 +0.10% 거래량 2,262,592 전일가 99,100 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아[종목속으로]현대중공업(아들)과 한국조선해양(엄마)…미래는 밝다 close 이었다. 외국인은 지난 주 현대중공업을 508억원 순매도했다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 1,500 등락률 -1.42% 거래량 2,236,954 전일가 105,500 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 돌아온 外人…9월 코스피서 1.4兆 순매수기관의 '팔자'에 혼조세 나타낸 국내 증시…플랫폼株 저가 매수에 반등기관 매도세에…코스피, 오후 들어 약보합권 close 를 444억원 팔았다. 이밖에 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 20,550 전일대비 550 등락률 -2.61% 거래량 4,238,194 전일가 21,100 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 수소에너지·해상풍력…친환경 사업 강화하는 두산중공업"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"두산중공업, 대우조선해양에 해상풍력발전 설치선 기자재 공급 close (325억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 260,000 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 250,476 전일가 263,000 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 현대모비스 '알고리즘 경진대회' 일반인 4000명 참가 성황현대모비스, 오는 17일까지 아산공장 생산 중단삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합) close (289억원), 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 100 등락률 -0.21% 거래량 1,039,799 전일가 48,750 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 불법점거 한 달…현대제철, 정규직 전환 결단에도 '뭇매'예전과 다른 현대제철…3Q '깜짝실적' 전망포스코-현대제철, 버려지던 굴 껍데기 제철 부원료로 재활용 close (230억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 596,000 전일대비 12,000 등락률 +2.05% 거래량 211,003 전일가 584,000 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아네이버·카카오 '빅테크' 때리는 와중 "사람 뽑아라" 부탁추석 연휴 앞둔 개미들의 선택…카카오 사고 반도체·철강株 팔고 close (217억원), 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 24,700 전일대비 1,000 등락률 +4.22% 거래량 3,605,447 전일가 23,700 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 호주 뉴사우스웨일즈州 교통부와 1578억 규모 공급 계약[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일방산수출 이집트시장 집중공략키로 close (214억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 18,950 전일대비 450 등락률 -2.32% 거래량 3,647,284 전일가 19,400 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 ‘OLED 대세’ 올라탄 LG디스플레이, LG전자 수익성 제쳤다[클릭 e종목]"LG디스플레이, 기회보다 위기가 더 커"…목표가↓[클릭e종목]"LG디스플레이, OLED는 굳건하지만…목표가↓" close (196억원), 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 26,050 전일대비 1,950 등락률 -6.96% 거래량 6,659,140 전일가 28,000 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株수소 경제 뜨니 '암모니아株'도 날개 close (192억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 81,100 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 195,832 전일가 80,900 2021.09.24 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수[클릭 e종목] “KT&G, 추가적인 하향 리스크 제한적”외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (160억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 수급 개선 지속성을 위해서는 펀더멘털 환경 약화 위험이 진정될 필요가 있다는 의견이다. KTB투자증권에 따르면 9월 들어 코스피 외국인 동향은 지난 23일 기준 1조3000억원을 기록하며 5개월 만에 순매수 전환이 이뤄지고 있다. 외국인 월간 순매수는 4월 4000억원에 이어 올해 두 번째에 해당한다. 박석현 KTB투자증권 연구원은 "국내 주식시장 외국인 수급 개선이 단발적 흐름에 그치지 않고 지속성을 갖기 위해서는 펀더멘털 환경 약화 위험이 진정될 필요가 있는데 아직까지는 충분치 않다"면서 "이는 코스피 반등 시도가 연속성을 갖기 위한 필요충분 조건에 해당할 것이라는 점에서 향후 지속적인 관심이 필요하다"고 말했다.

