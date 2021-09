순천시 ‘제2회 안전문화대상’ 주인공을 찾다

재난안전관리 6개 분야 유공자 시상, 총상금 1200만원 지급

내달 29일까지 방문·우편·전자우편 신청 접수

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 ‘제2회 순천시 안전문화대상’후보자를 공개 모집한다고 24일 밝혔다.

순천시 안전문화대상은 재난의 예방, 대비, 대응, 복구 등 재난관리와 안전문화 확산에 힘쓴 개인과 단체에 수여하는 상으로, 지난해 첫 시상제가 열린 이후 올해 2회를 맞았다.

모집분야는 화재, 교통사고, 범죄, 감염병, 자연재해, 안전사고 등 6개 분야로, 해당 분야에 공이 큰 개인 3명과 민간단체(법인·기업 포함) 3곳을 선정해 시상한다.

수상자에게는 오는 12월 시상식에서 상장과 함께 개인은 각 100만원, 단체는 각 300만원의 시상금이 주어진다.

후보자 신청 자격은 접수 마감일 기준으로 순천시에 주민등록 또는 사무소를 두고 1년 이상 활동하고 있는 개인이나 단체로, 후보자로 등록을 원하는 경우에는 신청서와 공적조서 등을 작성해 내달 29일까지 안전총괄과에 직접 방문하거나 우편, 전자우편을 통해 신청할 수 있다.

시 관계자는 “순천시 안전문화대상은 안전도시 순천을 만들기 위해 헌신한 시민에게 돌아가는 상인만큼 시민 여러분의 많은 관심과 신청을 기다린다”고 말했다.

안전문화대상에 관한 기타 자세한 사항은 순천시 홈페이지 공고문을 확인하거나 안전총괄과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr