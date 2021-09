[특징주]롯데정밀화학, 52주 신고가 경신

[아시아경제 이선애 기자] 13일 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 3,500 등락률 +4.13% 거래량 380,501 전일가 84,800 2021.09.13 10:24 장중(20분지연) 관련기사 "롯데정밀화학, 사상 최고가 경신 흐름 지속 기대"[클릭 e종목]롯데정밀화학, 증익은 성장…목표주가 ↑삼성증권 "당분간 박스피, 테마에 주목" close 주가가 강세다.

8만7300원에 출발한 주가는 8만9500원까지 치솟으면서 52주 신고가를 경신했다. 오전 10시 기준 8만9400원에 거래되고 있다.

이날 하나금융투자는 롯데정밀화학에 대해 '석탄/천연가스/곡물가 강세의 최대 수혜 업체'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행, 목표가 11만원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr