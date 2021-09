[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 엔씨소프트 =모바일 IP 5종의 글로벌 퍼블리싱 계약. 계약금은 지난해 연결 기준 매출액 2조4162억원의 2.5% 이상. 비밀유지 조항에 의거해 계약 상대방과 계약 규모 비공개

◆ 롯데쇼핑 =이사회 내 ESG(환경·사회·지배구조) 위원회 신설

◆ 두산인프라코어 =채무상환자금 조달 위해 6050억원 규모 유상증자 결정.

◆ 국보 =운영자금 및 타법인 증권 취득자금 조달 위해 70억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 효성첨단소재 =계열사 GST Safety Textile RO S.R.L., GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.에 총 636억원 규모 채무보증 결정

◆ 국제약품 =MTROIZ KOREA CORPORATION과 98억원 규모 마스크 공급계약 체결

◆ NAVER =종속사 네이버웹툰, 웹소설플랫폼 문피아 지분 36.08% 1082억원 상당에 취득 결정

