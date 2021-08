2차전지 의심없는 질주 "소외된 알루미늄박서 투자 기회 찾아라"

[아시아경제 이선애 기자] 2차전지 소재주의 가파른 주가 상승이 이어지고 있는 가운데 그동안 상대적으로 관심이 저조했던 알루미늄박 밸류체인에 추가적인 기회를 포착할 필요가 있다는 분석이 투자 전략이 제기됐다.

28일 최보영 교보증권 연구원은 "2차전지 업체들은 올해 2분기 대부분 서프라이즈 실적을 발표, 하반기 전기차 성수기 효과와더불어 친환경 정책 강화 및 미국 진출 기대감으로 견조한 흐름을 지속할 것으로 전망된다"면서 "상대적으로 소외됐던 알루미늄박 밸류체인에 투자 기회가 있을 것"이라고 밝혔다.

알루미늄박 밸류체인에 주목하는 이유는 크게 5가지다. ①알루미늄박 산업은 2차전지에 1.8%의 낮은 비율로 탑재되어 저평가 소외됐다. ②그러나 2차전지에 필수적으로 탑재되는 양극박 소재임에 따라 전기차의 시장 성장과 완벽하게 동행할 수밖에 없는 구조다. ③알루미늄가격은 2018년 이후 최고가를 경신 중이며 향후 친환경 소재 사용량 증가와 알루미늄 정제 공급사 화재사건으로 구조적인 가격상승이 지속될 전망이다. 따라서 EV향 알루미늄박의 ASP증가와 2차전지 내 비중이 1.8%에서 2%이상으로 증가할 것을 예상된다. ④EV향 알루미늄박 생산이 가능한 주요 업체는 글로벌 6개로 제한적이며 환경문제로 중국업체의 신규 증설 어려워 기존 사업자의 경쟁력이 지속될 것으로 전망된다. ⑤국내 배터리 업체들의 실적 성장과 더불어 올해 2분기 영업이익률 상승을 통해 실적상승의 초입구간이라 판단된다.

교보증권은 알루미늄박 밸류체인에 관심을 가질 시기로 삼아알미늄 삼아알미늄 006110 | 코스피 증권정보 현재가 24,300 전일대비 800 등락률 +3.40% 거래량 3,217,530 전일가 23,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 알루미늄 가격 상승!! 알루미늄 역대급 No.1 대장株 공개!!모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!알루미늄株 한숨 돌렸지만…부담되는 중장기 친환경 비용 close 과 DI동일 DI동일 001530 | 코스피 증권정보 현재가 357,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 31,505 전일가 357,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목DI동일, 주당 0.025주 배당 결정DI동일, 작년 영업이익 485억… 전년比 9.3%↑ close 을 관련종목으로 제시했다. ‘ 삼아알미늄 삼아알미늄 006110 | 코스피 증권정보 현재가 24,300 전일대비 800 등락률 +3.40% 거래량 3,217,530 전일가 23,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 알루미늄 가격 상승!! 알루미늄 역대급 No.1 대장株 공개!!모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!알루미늄株 한숨 돌렸지만…부담되는 중장기 친환경 비용 close ’은 국내 최고의 알루미늄박 제품 경쟁력을 바탕으로 고객사들의 해외진출 및 증설 요청이 이어지고 있어 사업확장을 피할 수 없을 것이며 ‘2022~2023년 주가수익비율(PER)은 16.1배로 2차전지 소재업체로 리레이팅이 기대된다. ‘ DI동일 DI동일 001530 | 코스피 증권정보 현재가 357,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 31,505 전일가 357,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목DI동일, 주당 0.025주 배당 결정DI동일, 작년 영업이익 485억… 전년比 9.3%↑ close ’은 알루미늄박 사업의 기대감과 더불어 환경 등 다양한 사업가치로 안정적인 성장이 예상된다.

