코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접

[아시아경제 박지환 기자] 24일 코스피가 기관과 외국인의 동반 매수에 힘입어 1% 넘게 상승하며 '3120선'에서 상승세를 이어가고 있다. 코스닥도 2% 가까이 오르며 '1000선'을 회복했다.

이날 오후 1시54분 기준 코스피는 전일 대비 36.75포인트(1.19%) 상승한 3126.96을 가리키고 있다. 지수는 전 거래일 대비 29.49포인트(0.95%) 오른 3119.70에 거래를 시작했다.

외국인과 기관이 각각 110억원과 2073억원을 순매수했다. 개인 나홀로 1883억원을 순매도했다. 이날 외국인이 순매수로 장을 마감하면 11거래일만에 순매수로 돌아서는 기록이다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,000 전일대비 1,700 등락률 +2.32% 거래량 17,013,260 전일가 73,300 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 삼성]JY 복귀한 삼성전자, 반도체 공격투자 나선다청년고용 응원네트워크 출범…"하반기 1700명 삼성·포스코·SK서 일경험"삼성전자, AI 반도체 확장…"융복합으로 메모리 초격차 이끈다" close 가 2.18% 오르며 지수 상승을 이끌고 있다. 미국 필라델피아반도체지수 상승과 스마트폰 신제품 갤럭시Z 폴드3 등의 흥행 대박 기대감이 호재로 작용했다. 이밖에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 6,000 등락률 +2.94% 거래량 648,215 전일가 204,000 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close (1.96%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 2,000 등락률 +1.94% 거래량 3,756,506 전일가 103,000 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 청년고용 응원네트워크 출범…"하반기 1700명 삼성·포스코·SK서 일경험"코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 외인의 '컴백'.. 코스피의 '반등' close (1.45%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 436,000 전일대비 6,500 등락률 +1.51% 거래량 473,691 전일가 429,500 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close (1.75%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 1,719,571 전일가 148,500 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close (0.34%) 등이 상승했다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 768,000 전일대비 30,000 등락률 -3.76% 거래량 468,393 전일가 798,000 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 'GM 볼트 리콜' LG화학, 2차전지 대장주 내주나 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락 close (-1.50%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 957,000 전일대비 52,000 등락률 -5.15% 거래량 293,517 전일가 1,009,000 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 삼성]"바이오로 '제2의 반도체 신화' 만든다"…바이오시밀러·CDMO 투자 강화코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close (-5.55%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 85,700 전일대비 4,100 등락률 -4.57% 거래량 6,005,756 전일가 89,800 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 카뱅·크래프톤 '코스피 200' 편입될까급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close (-4.34%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 788,000 전일대비 10,000 등락률 -1.25% 거래량 831,861 전일가 798,000 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 'GM 볼트 리콜' LG화학, 2차전지 대장주 내주나 코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복 close (-1.75%) 등은 하락했다.

코스닥은 전일 대비 15.78포인트(1.59%) 오른 1008.96로 거래되고 있다. 지수는 전일보다 0.91%(9.01포인트) 상승한 1002.19에 개장했다.

개인과 외국인이 각각 230억원, 110억원을 순매수했다. 기관이 홀로 174억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 65,900 전일대비 3,100 등락률 +4.94% 거래량 1,603,949 전일가 62,800 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속 close (5.73%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 79,500 전일대비 5,700 등락률 +7.72% 거래량 445,670 전일가 73,800 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (7.05%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 47,550 전일대비 5,950 등락률 +14.30% 거래량 14,400,088 전일가 41,600 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락 close (14.66%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 75,900 전일대비 600 등락률 +0.80% 거래량 1,013,389 전일가 75,300 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 “티비씨” 놓치신 분, 또 한 번의 기회! 역대급 종목 나갑니다!치료제 나왔다! “역대급” 바이오株 바로 터집니다!코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 close (0.27%) 등이 올랐다. 반면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 500 등락률 -0.69% 거래량 312,036 전일가 72,400 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close (-0.14%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 409,400 전일대비 15,600 등락률 -3.67% 거래량 128,121 전일가 425,000 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 SK㈜-SK머티리얼즈 합병 배경…"첨단소재, 뭉쳐야 큰다"(종합)[클릭 e종목] “SK, SK머티리얼즈와의 시너지 기대” close (-4.38%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 172,000 전일대비 3,300 등락률 -1.88% 거래량 859,846 전일가 175,300 2021.08.24 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반매수 '3130선' 강세...외인 순매수 11거래일만 코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락 close (-2.51%) 등은 내렸다.

