미국 정부 제공 ‘얀센 백신’ 40만회분 국내 도착

23일부터 재소자·항해종사자 등 감염취약계층에 접종

[아시아경제 김희윤 기자] 미국 정부가 두 번째로 제공한 존슨앤드존슨사의 코로나19 얀센 백신 40만회분이 15일 국내에 들어왔다. 해당 백신은 감염 취약계층에게 제공될 예정이다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)은 얀센 백신 40만회분이 이날 낮 12시 47분께 미국 멤피스발 페덱스 화물기 FX5132편으로 인천국제공항에 도착했다고 밝혔다.

주한 미대사관도 전날 보도자료를 통해 "미국은 코로나 팬데믹과 싸우기 위한 국제 파트너십의 일환으로 일반 대중을 위한 얀센 백신 40만회분을 가까운 동맹국이자 파트너국인 한국에 제공한다"고 밝혔다.

앞서 미국 정부는 동맹국으로서 백신 분야 공조 강화 차원에서 얀센 백신 101만2800회분을 제공한 바 있다.

이날 도착한 백신은 모두 카탈란트사 제품이다. 유효기간은 40만회분 중 37만2천회분은 오는 12월 중순, 2만8000회분은 9월 20일 까지다.

정부는 이번에 도착한 백신 40만회분과 지난달 29일 도착한 직계약 얀센 백신 10만회분을 합친 총 50만회분을 오는 23일부터 감염 취약계층에게 제공할 계획이다.

특히 정부는 집단생활로 인해 감염에 취약하며 연령별 접종 시 자유로운 참여가 어려운 교정시설 입소자, 요양병원·요양시설 미접종자, 선원을 비롯한 국제항해 종사자 등에게 접종할 예정이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr