휴가·연휴 이후 선제검사 받으세요~!

휴가·연휴 이후 증상 없어도 가까운 검사소에서 검사 권유... 구 홈페이지, SNS, 현수막 등 온·오프라인 매체 통해 적극 홍보

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 코로나19 지역감염 확산을 막기 위해 ‘휴가·연휴 이후 코로나19 선제검사 하기’ 캠페인을 실시한다.

이번 캠페인은 하계 휴가 및 연휴 기간 외부활동과 타지역 방문 증가 등으로 감염전파 위험이 우려됨에 따라 선제검사를 권고하기 위해 추진된다.

구는 지하철역 9개소와 유동인구가 많은 지역 등에 ‘휴가·연휴 이후 꼭 코로나19 선제검사 받으세요’라는 문구가 적힌 현수막을 게재하고, 공동주택 엘리베이터 내 영상매체와 지하철 빅스크린을 통해 선제검사에 참여해줄 것을 요청했다.

또, 광진구청 홈페이지와 블로그, SNS를 통해 ▲이동과 여행보다 집에서 머무르기 ▲불가피한 이동 시 마스크 착용과 거리두기는 필수 ▲이동 후 일상 복귀 전 선제검사 받기를 적극 홍보하고 있다.

현재 광진구는 ▲광진구보건소 선별진료소 ▲중곡보건지소 임시선별검사소 ▲자양보건지소 임시선별검사소 ▲건국대병원 선별진료소(유료) ▲건대입구역 청춘뜨락 찾아가는 선별진료소(8월14일까지) 등 총 5곳에서 코로나19 검사를 실시하고 있다.

더불어 선별진료소 방문 전 미리 혼잡도를 확인할 수 있도록 광진구청 홈페이지에 대기현황판을 운영하고 있다. 새로고침 버튼을 누르면 광진구보건소와 중곡보건지소·자양보건지소 임시선별검사소 소요예정 시간을 실시간으로 확인할 수 있어, 대기시간이 짧은 선별진료소를 선택해 찾아갈 수 있다.

이 밖에도, 스마트서울맵사이트에 접속하여 선별진료소 혼잡도 현황을 선택하면 서울시 전역의 선별진료소 혼잡도 상태를 확인할 수 있다.

김선갑 광진구청장은 “휴가철과 더불어 연휴가 겹치면서 지역감염 확산 우려가 높아지고 있다”라며 “이번 광복절 등 연휴·휴가에는 집에서 머무르며 이동을 자제해주시고, 우리가족과 지역사회를 위해 증상이 없어도 가까운 임시선별검사소를 방문, 꼭 검사를 받으시기 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr