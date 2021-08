[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도남부자치경찰위원회는 다음 달 12일까지 '경기도 자치경찰 정책 제안'을 공모한다.

이번 공모는 ▲주민생활과 밀접한 생활안전 ▲여성·청소년·아동·노인 등 사회적 약자 보호 ▲교통안전 등 3개 분야다.

경기도민이면 누구나 공모 가능하다. 경기도 공식 홈페이지에 있는 경기도의 소리(vog.gg.go.kr)와 경기도 통합공모(www.gg.go.kr/gongmo)에 있는 신청 서류를 작성해 이메일로 제출하면 된다.

심사를 거쳐 금상 2명(각 50만원), 은상 4명(각 30만원), 동상 4명(각 20만원), 장려상 10명(각 10만원)에게 경기지역화폐가 지급된다.

접수된 공모 정책 내용은 실무 부서 등을 통해 치안 정책 수립에 활용된다.

