속보[아시아경제 임주형 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 연일 거센 가운데 광복절인 15일 신규 확진자 수는 1천800명대 초반을 나타냈다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1천817명 늘어 누적 22만3천928명이라고 밝혔다. 실제 신규 확진자 1천817명 자체는 토요일 기준으로는 최다 기록이다.

