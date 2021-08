“위안부 피해 역사에 대한 시민 지속적인 관심 필요”

최선 서울시의회 대변인 “간절함으로 증언해 온 할머니들 기억하며 역사 바로잡아야”

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 최선 대변인(더불어민주당, 강북3)은 8월14일 네 번째 ‘기림의 날’을 맞아 1000만 서울시민이 함께 일본군 위안부 피해의 뼈아픈 역사를 기리고, 더 나은 인권과 항구적인 평화를 염원하자는 뜻에서 비대면·대면으로 마련된 기림의 날 행사에 적극 참여해줄 것을 당부했다.

기림의 날은 지난 1991년8월14일 대한민국 최초로 김학순 할머니가 자신의 위안부 피해사실을 공개 증언하며 일본군 위안부 피해자들의 존재와 아픔을 처음 세상에 드러낸 날로 정부가 지난 2017년12월 기림의 날을 국가기념일로 지정하면서 올해 네 번째 기념일을 맞게 됐다.

최선 대변인은 “두려움을 뒤로 하고 위안부 피해 사실을 수면 위로 끌어올린 것은 피해당사자 할머니들이었다”며 “30년 전, 큰 용기를 내공개석상에서 피해사실을 말씀해주신 고 김학순 할머니를 비롯 역사를 바로잡기 위해 생애 마지막까지 간절함으로 증언해 온 많은 할머니들을 우리가 함께 기억했으면 좋겠다”고 말했다.

또, “그 외침이 헛되지 않도록 일본의 제대로 된 사과와 배상이 이뤄질 때까지 우리의 위안부 운동은 계속돼야 할 것”이라며 “시민 여러분께서 기림의 날 행사에 다양한 방식으로 참여해주셔서 뼈아픈 역사를 함께 기억하고, 올바른 역사의 중요성과 인권과 평화의 미래를 다짐했으면 한다”고 덧붙였다.

여성가족부는 이날 오전 11시 유튜브를 통해 ‘기림의 날’ 영상기념식을 진행, 서울시 또한 공식유튜브를 통해 오전 10시부터 ‘일본군 위안부 국제적 쟁점과 협력과제’라는 주제로 국제포럼을 개최했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr