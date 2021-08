경찰 간부후보생 선발시험 원서접수 시작…16~26일

10월 필기시험…체력검사·면접시험 거쳐

12월 최종합격자 발표

[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학은 16일부터 이달 26일까지 2022년도 제71기 경찰간부후보생 선발시험 원서접수를 시작한다고 15일 밝혔다.

향후 선발시험 일정은 ▲필기시험(10월 16일) ▲필기시험 합격자 발표(10월 21일 오후 5시) ▲신체·체력·적성검사(10월 29일~11월 5일) ▲면접시험(12월 6~14일) ▲최종합격자 발표(12월 17일) 순으로 진행된다.

특히 코로나19 확산 추세에 따라 수험생의 어려움을 고려해 영어시험을 대체하는 '영어능력 검정시험성적'의 제출기한을 기존 원서접수 마감일에서 필기시험 전날인 10월 15일까지 제출하는 것으로 연장했다. 성적 기준은 토익 625점 이상, 토플 PBT 490점 이상·IBT 58점 이상, 텝스 280점 이상, 지텔프(레벨2) 50점 이상, 플렉스 520점 이상, 토셀 어드밴스트 550점 이상이다.

원서접수는 사이버경찰청 원서접수 사이트(http://gosi.police.go.kr)에서 할 수 있다. 코로나19 확진자 및 보건당국으로부터 자가격리 통지서를 받아 격리 중인 응시자도 보건당국과 협의 등 사전 조치 후 응시할 수 있다.

선발시험에 최종 합격하면 경찰대학에서 1년간 교육과정을 마친 후 경위로 임용돼 치안 현장 각 분야에서 근무하게 된다.

