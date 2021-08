코스피, 외국인 1조원대 순매도...장중 '3210선' 약세

[아시아경제 박지환 기자] 12일 오후 코스피가 외국인의 1조원대 매도세에 하락세를 보이고 있다.

이날 오후 1시35분 기준 코스피는 전 거래일 대비 7.90포인트(0.25%) 내린 3212.72을 가리켰다. 이날 지수는 전장보다 7.04포인트(0.22%) 내린 3213.58에서 출발한 후 보합권에서 등락을 거듭했다.

투자자 별로는 외국인이 1조3532억원 순매도하며 4거래일 연속 매도 우위를 보이고 있다. 외국인의 국내 주식시장 대규모 순매도 현상은 국내 코로나 신규 확진자 급증세, 미국 7월 고용지표 호조 이후 테이퍼링 논의 가속화, 글로벌 IB들의 반도체 업종 비중 하향 등이 영향을 미쳤다는 분석이다. 반면 개인과 기관은 각각 1조862억원, 2745억원 사들이며 지수 하락을 방어하고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 전날 큰 폭으로 내린 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 1,200 등락률 -1.53% 거래량 30,858,773 전일가 78,500 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 [갤럭시 Z폴드3 써보니]“화면 주름 개선, 동영상 재생 때 거슬리지 않네”[갤럭시Z 언팩]"15초면 체지방 측정" 갤워치4, 애플에 도전장삼성전자, 사상 첫 노사 단협 제정 close (-1.66%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 5,000 등락률 -4.74% 거래량 15,795,769 전일가 105,500 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"모건스탠리 "삼성전자 목표주가 8만9000원" 하향 조정코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락 close (-5.21%)가 이날 역시 하락세를 이어가고 있다. 두 종목 모두 연중 최저가를 기록하고 있다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 440,000 전일대비 5,000 등락률 -1.12% 거래량 430,240 전일가 445,000 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 네이버와 한 배 탄 카페24…아직 지켜볼 때코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락 close (-1.01%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 74,100 전일대비 300 등락률 -0.40% 거래량 4,925,154 전일가 74,400 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 “카카오뱅크” 보다 크다! 챙겨야 할 핵심주!SKIET·SK바사·에코프로비엠, MSCI 한국지수 편입코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯" close (-0.67%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 971,000 전일대비 4,000 등락률 -0.41% 거래량 121,227 전일가 975,000 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 '매출 1조 클럽' 제약·바이오社 2분기도 호실적코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락 close (-0.51%) 등도 약세다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 2,500 등락률 +1.74% 거래량 2,027,229 전일가 144,000 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피 close (2.43%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 876,000 전일대비 25,000 등락률 +2.94% 거래량 314,005 전일가 851,000 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피 close (2.59%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 16,000 등락률 +2.00% 거래량 367,004 전일가 802,000 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 사상 첫 노사 단협 제정[클릭 e종목]"삼성SDI, EV배터리 수익성 개선…110만원까지 간다"반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피 close (1.62%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 589,800 전일가 218,500 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피 close (0.46%) 등은 상승했다.

같은 시간 코스닥은 2.02포인트(0.19%) 오른 1053.94를 가리켰다. 개인이 나홀로 1761억원 순매수 하고 있고, 외국인과 기관은 각각 952억원, 763억원 순매도 중이다.

시총 상위 10개 종목들에서는 등락이 엇갈렸다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 129,700 전일대비 6,600 등락률 +5.36% 거래량 1,411,926 전일가 123,100 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피커지는 낙폭…외국인·기관 ‘팔자’에 코스피 3220선까지 밀려美 인프라 투자안 상원 통과에도…반도체에 흔들리는 코스피 close (6.82%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 319,500 전일대비 8,300 등락률 +2.67% 거래량 728,395 전일가 311,200 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 SKIET·SK바사·에코프로비엠, MSCI 한국지수 편입코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락 close (2.80%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 162,800 전일대비 6,600 등락률 +4.23% 거래량 1,147,255 전일가 156,200 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피 close (0.96%) 등이 상승했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,900 전일대비 400 등락률 +0.33% 거래량 1,059,569 전일가 120,500 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 '매출 1조 클럽' 제약·바이오社 2분기도 호실적코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락 close (-0.58%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 79,500 전일대비 1,300 등락률 -1.61% 거래량 2,087,123 전일가 80,800 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피 close (-1.86%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 68,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 319,665 전일가 68,600 2021.08.12 14:11 장중(20분지연) 관련기사 실적부진 늪에 빠진 대형게임株코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락 close (-0.15%) 등이 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr