혼돈의 코스피 속에서 '카뱅 시총 11위'

[아시아경제 황준호 기자] 6일 혼돈의 증시가 마무리됐다. 미국 증시의 호조로 상승 출발했던 코스피와 코스닥은 기관의 매도세에 등락을 반복했다. 코스피는 하락 마감한 반면, 코스닥은 상승세를 유지한 채 장을 마쳤다.

이날 코스피는 전날보다 5.77(-0.18%) 내린 3270.36에 거래를 끝냈다. 기관의 순매도가 강해 개인과 외국인의 순매수세가 빛을 발하지 못했다. 기관이 2332억원을 팔아 치우는 동안 개인과 외인은 각각 1913억원, 513억원을 순매수했다. 전체 종목 중에서는 464개 종목이 하락했다. 354개 종목은 상승, 96개 종목은 하락했다.

시가총액 상위 종목들도 하락세를 면치 못했다. 최근 주당 8만원을 넘어서면서 기대감이 커진 삼성전자는 이날 0.73% 내린 8만1500원에 장을 마쳤다. 전날에 이어 2거래일째 하락세를 기록했다. 삼성전자는 이달 2일부터 상승(1.02%)하기 시작해 3일 8만원(종가 8만1400원)대에 올라섰지만 지난 5일부터 내리막 길을 걷고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 2,195,289 전일가 120,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 지속.. 코스닥 상승 반전연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' close 도 전날에 이어 2거래일째 내렸다. 전날 0.83% 내린데 이어, 이날 1.67%까지 낙폭을 확대했다.

이날 실적을 발표한 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 3,500 등락률 -2.35% 거래량 4,122,577 전일가 149,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 지속.. 코스닥 상승 반전코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' 카뱅 까봤더니.. 따상은 실패 close 는 기대 이하의 실적이 나오면 하락 마감했다. 전날보다 2.35% 내린 14만5000원에 장을 마쳤다. 카카오는 올 2분기 매출액과 영업이익이 각각 42%, 66% 증가한 1조3522억원과 1626억 원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 시장 전망치에 부합했지만 영업이익은 못 미치는 수준으로 나타났다.

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 2,500 등락률 +0.93% 거래량 328,565 전일가 269,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 지속.. 코스닥 상승 반전9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴' close 은 이날 의약품 업종의 상승세(2.74%)에 힘입어 0.93% 오른 27만1500원에 장을 끝냈다. 이날 셀트리온 외에도 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 36,500 등락률 +17.55% 거래량 4,116,506 전일가 208,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 상장 땐 무조건 대박?…비상장주 투자 고위험 주의보카뱅 까봤더니.. 따상은 실패SK바이오사이언스 4거래일 연속 상승, 하반기 호실적 전망! 백신 위탁생산 후속 수혜株는?? close 가 17.55% 치솟았으며, 이연제약 이연제약 102460 | 코스피 증권정보 현재가 63,200 전일대비 5,600 등락률 +9.72% 거래량 5,937,507 전일가 57,600 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 “카카오뱅크” 놓치신 분! 후속株 쭉쭉 갑니다![특징주]mRNA 관련주 일제히 급등…서린바이오·이연제약 등기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래 close 9.72%, 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 332,000 전일대비 21,500 등락률 +6.92% 거래량 363,122 전일가 310,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [특징주]mRNA 관련주 일제히 급등…서린바이오·이연제약 등60세 이상 미접종자, 재접종 기회 부여… 75세 이상 화이자, 60~74세 AZ녹십자 2분기 영업이익 111억원…전년대비 28.8%↓ close 6.92%, 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 18,000 전일대비 600 등락률 +3.45% 거래량 2,618,791 전일가 17,400 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [특징주]mRNA 관련주 일제히 급등…서린바이오·이연제약 등파미셀, 만성신장질환 동종 세포치료제 임상 1상 승인4연상 “솔고바이오”보다 크다! close 3.45% 등 의약품 업종의 상승세가 두드러졌다. 의약품과 함께 상승한 업종은 기계(1.04%), 전기가스(0.38%), 비금속광물(0.30%) 등이었다.

이날 상장한 카카오뱅크는 코스피에서 시총 11위(삼성전자우선주 제외)로 마감했다. 카뱅의 시초가는 기대에 못미쳤지만 이날 등락을 거듭하다 29.98% 오른 6만9800원에 장을 마쳤다. 이날 카뱅의 시총은 33조1619억원으로, 29조7307억원을 기록한 포스코보다 시총이 커졌다.

이재선 하나금융투자 연구원은 "코스피는 약보합으로 마감했다"며 "이날 미국 고용지표 발표를 앞두고 수급의 방향성이 부재한 날"이라고 평가했다.

코스닥도 혼조세를 보이다 상승마감했다. 전날보다 0.02% 오른 1059.80에 장을 마쳤다. 그간 코스닥 시장에서 기회를 찾았던 외인이 267억원을 순매도하고, 기관도 702억원의 팔아치우는 상황에서도 개인이 1092억원 규모 순매수에 나서면서 지수 상승세를 지켰다.

코스닥에서도 의약품 업종의 오름세가 돋보이면서 시총 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,800 전일대비 600 등락률 +0.52% 거래량 388,077 전일가 116,200 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 지속.. 코스닥 상승 반전코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' 9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감 close 가 0.52% 오른 11만6800원, 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 146,400 전일대비 200 등락률 +0.14% 거래량 119,102 전일가 146,200 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 지속.. 코스닥 상승 반전9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴' close 이 0.14% 뛴 14만6400원에 마감했다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 91,000 전일대비 9,400 등락률 +11.52% 거래량 1,099,034 전일가 81,600 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 지속.. 코스닥 상승 반전9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감알테오젠, 바이오시밀러 ALT-9 국내 임상 1상서 안전성 확보 close 은 11.52% 오른 9만1000원이 장을 마무리했다.

이경민 대신증권 연구원은 "코스피가 3300을 앞두고 이틀 연속 주춤한 상황이며 박스권 상단에서 다시금 하락압력이 커질 것인지, 아니면 이번에야 말로 박스권을 상향돌파해 추세적인 상승흐름을 보일 것인지 기로에 놓였다"고 분석했다. 그는 이어 "현재 투자환경, 다음주 경제지표 등을 감안할 때 박스권 상향돌파가 현실화될 가능성이 높아 보인다"며 "심리적, 수급적 불안에 의한 변동성 확대는 비중 확대 기회라는 판단"이라고 설명했다.

