코스피 3246.65 출발…양시장 장초반 강보합

코스닥도 1038대 기록

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 모두 강보합 출발했다.

4일 코스피는 전날 대비 0.29%(9.51포인트) 오른 3246.65에 개장했다. 이후 오전 9시27분 기준 3244.34을 기록했다.

코스피 시장에서는 외국인이 전날에 이어 순매수를 보이고 있다. 1327억원을 사들였다. 개인과 기관은 각각 873억원, 455억원어치를 순매도했다.

대부분의 업종이 상승세다. 운수창고 업종의 상승폭이 1.02%로 가장 컸다. 이어 보험(0.73%), 전기·전자(0.73%), 섬유·의복(0.58%), 의약품(0.57) 등의 순서였다. 화학(-1.18%), 통신업(-0.82%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목들도 대부분 올랐다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 5,000 등락률 +1.89% 거래량 233,730 전일가 265,000 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 계열사와 576억 규모 램시마IV 공급계약코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 close 의 상승폭이 2.45%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 1,500 등락률 +1.25% 거래량 1,645,239 전일가 120,000 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등삼성·SK·포스코·롯데, 정부와 청년 일경험·공정채용 협업코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 close (1.67%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 700 등락률 +0.86% 거래량 7,399,070 전일가 81,400 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등삼성전자 수원사업장서 10여명 코로나19 확진…건물 폐쇄삼성·SK·포스코·롯데, 정부와 청년 일경험·공정채용 협업 close (1.23%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 1,500 등락률 +1.04% 거래량 767,656 전일가 144,000 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세 close (1.04%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 426,500 전일대비 1,500 등락률 -0.35% 거래량 139,989 전일가 428,000 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세 close (0.12%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 904,000 전일대비 5,000 등락률 -0.55% 거래량 17,634 전일가 909,000 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close (0.22%), 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 837,000 전일대비 16,000 등락률 -1.88% 거래량 53,778 전일가 853,000 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위 close (-1.64%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 736,000 전일대비 13,000 등락률 -1.74% 거래량 89,408 전일가 749,000 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세 close (-1.47%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 143,377 전일가 223,500 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 제네시스, 유럽 브랜드 마케팅 본격화…‘스코티시 오픈’ 공식 후원코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 close (-0.22%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,900 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 381,438 전일가 85,800 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위기아, 7월 24.1만대 판매…8.7% 증가 close (-0.12%) 등은 내렸다.

코스닥도 전날보다 0.28%(2.85포인트) 오른 1038.96으로 강보합 출발했다. 오전 9시27분 기준 1038.75를 나타냈다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 506억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 283억원, 208억원어치를 팔아치웠다.

상승한 업종이 더 많았다. 인터넷 업종의 상승폭이 2.36%로 가장 컸다. 이어 유통(1.94%), 오락·문화(1.23%), 컴퓨터서비스(0.77%) 등의 순이었다. 화학(-0.91%), 종이·목재(-0.90%), 기타제조(-0.54%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목은 대부분 하락세다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 284,700 전일대비 8,100 등락률 -2.77% 거래량 130,728 전일가 292,800 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세 close 의 낙폭이 -2.36%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,200 등락률 -1.47% 거래량 39,450 전일가 81,700 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등바디텍메드, 2Q 영업익 166억…전년比 10.5%↑기관 순매수에 코스피 3220선 회복 close (-1.71%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 408,000 전일대비 8,300 등락률 -1.99% 거래량 9,916 전일가 416,300 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래코스피, 장 초반 기관 순매수 속 오름세 유지 close (-1.51%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,850 전일대비 350 등락률 -0.97% 거래량 383,202 전일가 36,200 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세기관 순매수에 코스피 3220선 회복 close (-1.38%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 69,800 전일대비 1,100 등락률 -1.55% 거래량 145,305 전일가 70,900 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등[특징주]中 관영언론 "게임은 정신적 아편" 발언에...국내 게임주 일제히 급락코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 close (-1.27%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 72,800 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 198,766 전일가 73,200 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close (-0.82%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 163,600 전일대비 1,300 등락률 +0.80% 거래량 18,047 전일가 162,300 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수에 코스피 3220선 회복기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래 close (-0.06%) 등의 순서였다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,100 전일대비 3,100 등락률 +2.72% 거래량 407,208 전일가 114,000 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세 close (3.07%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 148,900 전일대비 2,900 등락률 +1.99% 거래량 79,533 전일가 146,000 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세 close (2.53%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 82,400 전일대비 1,000 등락률 -1.20% 거래량 1,290,143 전일가 83,400 2021.08.04 09:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등[특징주]中 관영언론 "게임은 정신적 아편" 발언에...국내 게임주 일제히 급락코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 close (1.44%) 등은 상승했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr