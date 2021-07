제주은행 제주은행 006220 | 코스피 증권정보 현재가 6,690 전일대비 10 등락률 +0.15% 거래량 48,383 전일가 6,680 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 금리상승기엔 무조건 은행주?내일이 더 기대되는 초특급 유망주들! 지금 확인하세요제주은행, 주가 8620원 (7.08%)… 게시판 '북적' close 은 2분기 실적을 연결 기준으로 잠정 집계한 결과 매출액 500억2700만원, 영업이익 81억1500만원을 기록했다고 27일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 각각 8.23%, 3.15% 하락한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr