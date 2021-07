케이씨티시( KCTC KCTC 009070 | 코스피 증권정보 현재가 8,160 전일대비 150 등락률 +1.87% 거래량 358,790 전일가 8,010 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 반토막 계좌 구원해 줄 “ㅇㅇㅇ” 바이오 株! 오늘만 드립니다반토막 계좌 구원할 “대선주자 1위” 관련 황금주 딱! 말씀드립니다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close )는 와이디씨홀딩스 주식회사와 양재부지(토지)에 대한 임대차계약을 체결했다고 27일 공시했다. 임대차 기간은 약 37년, 발생예상 총 임대수익은 2225억원으로 추정된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr