[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ OCI=데인테크놀로지가 테양광용 웨이퍼 사업 철수함에 따라 528억원 규모 폴리실리콘 공급 계약 해지 결정

◆ 한화솔루션=3380억원 들여 클로드-알칼리(CA) 생산설비 증설 및 한화EU에너지솔루션 지분 100%(100만주) 1조43억원에 취득 결정. 한화EU에너지솔루션에 5949억원 규모 채무보증 결정

◆ KG동부제철=보통주 1주당 100원, 우선주 1주당 150원 현금배당 결정

◆ KCTC=아영산업기계 대정공장 부지(토지, 건물, 장비 등 자산 일체) 200억원에 취득 결정

◆ 세기상사=유가증권시장 기업심사위원회 심의 결과 상장 유지 결정

◆ 한신공영=금곡역 지역주택조합에 550억원 규모 채무보증 결정

◆ KC그린홀딩스=자회사 KC환경서비스가 자회사인 KC그린에너지, 성주바이오칩스, 음성바이오칩스를 바이오매스부문으로 흡수합병 결정

◆ KC코트렐=대만 자회사 KC코트렐타이완에 프로젝트 운영자금 79억원 대여 결정. 인도 자회사 KC코트렐인디아에 74억원 규모 채무보증 결정

◆ DGB금융지주=자회사 하이투자증권, 보통주 1주당 123원 현금배당 결정

◆ 에스디바이오센서=식품의약안전처로부터 체외진단의료기기 제조품목 허가(STANDARD™ M10 SARS-CoV-2)

◆ 기신정기=계열사 원진정공 지분 8.4%(1만5000주) 30억원에 취득 결정

◆ 코오롱글로벌=코오롱오토케어서비스 흡수합병 결정. 종속사 영덕해맞이풍력발전, 시설자금 조달위해 197억원 규모 제3자배정증자 결정

◆ 솔루스첨단소재=계열사 볼타에너지솔루션즈 헝가리에 295억원 규모 채무보증 결정

◆ SK디스커버리=단기차입금 2380억원 증가 결정. 계열사 SK가스로부터 계열사 SK디앤디 지분 31.27%(756만4389주) 2828억원 상당에 장내(시간외 대량매매) 취득 및 자회사 편입

◆ DL이앤씨=국토교통부 부산지방항공청으로부터 2329억원 규모 울릉공항 건설공사 수주

◆ 카카오뱅크=계열사 카카오로부터 경기도 성남시 분당구 백현동 건물 2022년5월1일부터 2032년4월30일까지 임차계약. 보증금 73억원, 연간 임차료 87억원.

◆ AK홀딩스=자회사 제주항공에 대해 458억원, 1440억원 규모 채무보증 각각 결정

◆ 제주항공=운영자금 조달 위해 300억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 에쓰씨엔지니어링=운영자금 조달 위해 30억원 규모 제3자배정증자 결정

◆ 한솔제지=한솔이엠이 흡수합병 결정

◆ AJ네트웍스=단기차입금 600억원 증가 결정. 베트남 자회사 AJ토탈베트남에 240억원 출자 결정

◆ 쎌마테라퓨틱스=단기차입금 10억원 증가 결정

◆ SKC=산하 계열사 임직원 동기부여 위해 38억원 규모 자사주 2만2230주 처분 결정

◆ 제이알글로벌리츠=자회사 제이알제26호위탁관리부동산투자회사, 보통주 1주당 264원 현금배당 결정

