16일 경기 고양시 고양종합운동장 부설주차장에 마련된 코로나19 '안심카 선별진료소(드라이브 스루 방식)'에서 검사를 받기 위해 찾은 시민들의 차량이 줄지어 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.