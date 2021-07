광주 서구, 수해지역에 ‘이동식 세탁차량’ 지원

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)와 서구지역사회보장협의체(위원장 장현), 서구자원봉사센터(소장 조만호)는 최근 진도와 강진에 수해복구를 돕기 위해 빨래방 차량과 삼성전자 광주사업장에서 기증한 온정나눔 세탁소 이동식 세탁차량을 지원했다.

16일 서구에 따르면 광주 최초로 운영하는 ‘온정나눔 세탁소’는 18개 동과 인근 기관을 순회하며 매일 빨래서비스를 지원하던 중, 진도군 수해발생 현장에 도움을 주고 싶다는 삼성전자 광주사업장 사회공헌센터의 요청을 받고 진도로 달려갔다.

최근 3일 동안 진도에 쏟아부은 강우량은 평소 연간 강우량의 절반 수준인 500㎜였고, 이로 인해 300여가구가 물에 잠기는 수해 피해가 발생했다.

마을회관 앞에 차량이 배치된 첫날부터 빨래방 차량을 보고 이불과 젖은 옷가지들을 싸들고 온 주민들의 행렬은 계속 이어졌고, 빨래차량에 탑재된 6대의 세탁기는 쉬지 않고 흙탕물에 젖은 주민들의 빨래를 깨끗하게 만들어 냈다.

몇날 며칠을 일상으로 복귀하기 위해 물에 잠긴 가구와 가전, 생필품 등의 처리에 밤낮으로 노력했지만, 노인들이 주로 거주하는 시골마을이라 물에 젖은 빨래는 처리할 엄두도 내지 못하고 있던 상황이었기에 서구의 빨래차량과 봉사인력은 수해민들에게 큰 도움이 됐다.

또 서구에서 다른 한 대의 온정나눔세탁소 차량을 운영 중인 서구자원봉사센터의 봉사자들과 세탁 차량은 최근 강진군 마량면 하분마을 수해현장을 방문해 빨래봉사를 펼치기도 했다.

서대석 서구청장은 “지난해 수해로 서창동이 침수됐을 때 파주의 온정나눔세탁소 차량이 방문해 수해복구를 도왔던 것을 이번에는 서구가 진도와 강진에 같은 방법으로 수해 복구를 도왔다”며 “수해지역 주민들의 빠른 복구를 함께 기원했다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr