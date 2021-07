[아시아경제 이민우 기자] 네오셈 네오셈 253590 | 코스닥 증권정보 현재가 3,390 전일대비 80 등락률 +2.42% 거래량 417,772 전일가 3,310 2021.07.16 11:50 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일네오셈, 검색 상위 랭킹... 주가 3.69%[공시+] 네오셈, 삼성전자에 37억 규모 반도체 검사장비 공급 close 은 종속사 네오셈테크놀로지(NEOSEM TECHNOLOGY INC.)와 77억원 규모 반도체 검사장비 공급 계약을 체결했다고 16일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 15.91%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr