수도권·충청·전북에 시간당 70㎜ 소나기…낮 최고 32도

남부 내륙부터 시작해 오후 수도권·충청권 등으로 비 확대

시간당 70mm 이상 소나기…많은 곳은 100mm 이상

[아시아경제 한진주 기자] 금요일인 16일 전국 낮 최고기온이 32도 이상 오르고 수도권과 충청권, 전북에 매우 강한 소나기가 내릴 것으로 예상된다.

기상청은 전국이 가끔 구름 많고 대기불안정으로 인해 12시 이후 남부내륙부터 소나기가 시작된다고 예보했다. 이후 수도권과 강원영서, 충청권으로 비가 확대되고 돌풍과 천둥·번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 있겠다. 일부 지역에서 소나기와 함께 우박이 떨어지는 곳도 있다.

특히 수도권과 충청권, 전북을 중심으로 시간당 70mm 이상의 매우 강한 소나기가 내릴 것으로 예상된다. 예상 강수량은 10~60mm지만 많은 곳은 100mm 이상 내릴 것으로 보인다. 15분에 30mm 이상 폭우가 내리는 등 호우특보가 발표될 가능성도 있다. 소나기와 함께 잦은 천둥번개가 예상되며 초속 25m 이상 매우 강한 돌풍이 부는 곳도 있어 시설물 관리에 유의해야 한다.

기상청은 "최근 많은 비로 지반이 매우 약해진 상태에서 강한 소나기로 인해 큰 피해가 우려되니 야영을 자제하고 하천 범람, 농경지 침수 등에 대비해야 한다"고 당부했다.

현재 전국에 폭염특보가 발효 중이며 16일 낮 기온은 어제(28.1~35.4도)와 비슷하거나 조금 낮다. 낮 최고기온은 일부 지역은 35도 이상, 대부분 지역은 32도 이상까지 오르겠다.

주말에도 전국 대부분 지역에 소나기 소식이 있다. 17일은 전국에 5~60mm, 제주도에 20~60mm 가량 비가 내릴 것으로 예상된다. 제주는 17일 새벽부터 가끔 비가오고, 전남권과 경남권은 17일 밤부터 18일 오전까지 비가 오는 곳이 있겠다.

18일은 전국이 대체로 흐리다 밤부터 맑아질 것으로 예상된다. 17일 낮 최고기온은 26~32도, 18일은 27~31도로 예보됐다.

