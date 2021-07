광주 광산소방서-미소지역아동센터, 119청소년단 지원 MOU

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 지난 14일 광주광역시 광산구 미소지역아동센터와 한국119청소년단의 체계적인 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

코로나 19 방역수칙을 준수하며 진행된 이번 행사는 광산소방서 최병복 119재난대응과장과 장석복 미소지역아동센터(광산)가 참여해 상호기관 간 긴밀한 협력관계 형성을 위해 뜻을 모았다.

이번 협약을 통해 광산소방서는 미소지역아동센터(광산)에 대한 소·소·심 등 소방안전교육 및 훈련 관련 업무에 적극 협조와 다양한 한국119청소년단 활동에 적극 지원한다.

미소지역아동센터는 한국119청소년단 활동 장소지원 등 다양한 협조와 코로나19 방역수칙을 준수하며 한국119청소년단 활동에 적극적으로 참여하게 된다.

최병복 119재난대응과장은 “광산소방서에서는 광산구 미소지역아동센터 어린이들의 안전의식 향상과 건강한 청소년 성장을 위한 한국119청소년단 활동에 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

