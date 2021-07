기재차관 "임대주택 8.3만호에 그린리모델링…8월 온라인 모델하우스 마련"

6월 고용, 내용 측면에서도 개선 이뤄져…"청년 일자리 양과 질 개선에 총력"

[아시아경제 장세희 기자]이억원 기획재정부 1차관은 "총 8만3000호의 공공임대주택 그린 리모델링 사업 지원으로 약 5만8000톤의 온실가스를 감축할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

이 차관은 16일 정부서울청사에서 열린 혁신성장 전략점검회의에서 "8월에 그린 리모델링 온라인 모델하우스를 마련하는 등 지속적으로 국민 의견을 수렴하겠다"며 이같이 밝혔다. 정부는 국내 온실가스 배출량의 약 4분의 1을 차지하는 건물 부문의 저탄소·친환경 전환을 위해 그린리모델링 사업을 한국판 뉴딜의 10대 대표과제로 적극 추진하고 있다.

이 차관은 "취약계층이 거주하는 준공 15년 이상의 노후 공공임대주택에 대해서는 태양광 설비·고효율LED 등 에너지 성능을 강화하고 있다"며 "친환경 자재와 고성능 단열재로 교체·시공하고 있다"고 밝혔다. 정부는 지난해 공공임대주택 총 1만300호에 대한 선도사업을 완료해 약 30~40%의 에너지 절감과 1만톤의 온실가스 감축 효과를 확인한 바 있다.

정부는 최근 고용시장과 관련 "6월에는 2월 이후의 견조한 취업자 증가세가 지속되면서 동시에 고용의 내용 측면에서도 개선이 이뤄졌다"고 평가했다.

이 차관은 이어 청년 관련 고용지표 개선에 힘쓰겠다고 밝혔다. 이 차관은 "청년들이 현장에서 체감하는 고용상황이 여전히 어렵다"며 "청년층 일자리의 양과 질 모두를 지속적으로 개선해 청년 고용지표와 체감 고용상황의 간극을 좁혀나가겠다"고 덧붙였다.

한편 정부는 소상공인 희망회복자금, 손실보상 제도화, 저리자금융자 등을 통한 지원 노력도 강화하기로 했다.

