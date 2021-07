[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 더플레이스는 호캉스 세트를 출시했다고 16일 밝혔다.

호캉스 세트는 2인용으로 샐러드, 파스타, 피자로 구성됐다. 샐러드는 리코타 프루타 샐러드, 치킨 시저 샐러드, 비프 머쉬룸 샐러드 중 선택할 수 있다. 파스타는 치즈칩 아마트리치아나, 까르보나라 페투치네, 쉬림프 로제 링귀네, 가든 관자 파스타, 뽈리뽀 알리오 올리오를 준비했다. 피자는 마르게리따와 고르곤졸라가 있다.

정상가보다 16% 할인가에 선보인다. 또 집, 야외 등 언제 어디서든지 장식해 바캉스 분위기를 낼 수 있는 감성 전구를 무료로 증정한다.

매장에서 테이크아웃과 배달이 가능하다. 배달의 민족, 쿠팡이츠 등 배달 앱에서 주문할 수 있다.

