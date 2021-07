경기 광명·고양·화성서 공공재개발 추진…7380가구 공급

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 경기도 광명시 광명7R구역과 고양시 원당6·7구역, 화성시 진안 1-2구역 등 4곳을 공공재개발 후보지로 선정했다고 16일 밝혔다.

이들 지역은 서울시 외 지역에서 처음 선정되는 공공재개발 후보지다.

공공재개발을 통해 광명, 고양, 화성 구도심의 주거환경 개선과 함께 총 7380가구의 신축주택이 공급된다.

