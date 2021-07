[아시아경제 박종일 기자] 애경산업 임재영 대표는 12일 재능인재 장학생 300명에게 지원할 학용품 등 꾸러미 300박스(2500만원 상당)를 마포구청에 전달했다.

유동균 마포구청장은 "최근 코로나19 확산으로 더욱 힘들어진 취약계층의 지원을 위해 기탁해 주신 애경산업에게 감사드린다"고 전했다.

