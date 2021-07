수도권 확진자 급증…정부, 임시선별검사소 설치 18억 특교세 지원

서울 26곳, 인천 3곳, 경기 1곳 등 30곳 추가…현재 97개소 운영

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 최근 수도권 확진자 급증에 따라 지역사회 숨은 감염자를 신속히 발굴하기 위한 수도권 임시선별검사소 추가 설치에 재난안전 특별교부세 18억 원을 긴급 지원한다고 12일 밝혔다.

이번 지원은 지난 7일 수도권 방역 강화 회의 시 ‘감염 확산의 고리를 끊기 위한 진단검사 대폭 확대를 위해 임시선별검사소 추가 설치와 검사를 확대하라’는 대통령 지시에 따른 조치다.

행안부는 수도권 선제 진단검사를 위해 서울 등 수도권에 신규로 설치할 임시선별검사소 30개소(서울 26, 인천 3, 경기 1)에 대한 설치·운영비 지원으로 수도권 확진자 조기 발견에 기여할 것으로 전망했다. 이미 운영 중인 임시선별검사소는 총 97개소로 서울 26곳, 인천 5곳, 경기 66곳 등이다.

한편 행안부는 3차 유행이었던 지난 1월과 3월에도 임시선별검사소 운영 등에 특별교부세를 각 62억 원과 14억 원을 지원해 선제검사와 외국인 근로자 전수검사에 활용한 바 있다.

전해철 장관은 “수도권의 급격한 확진자 발생에 선제적 방역 대응이 매우 중요하다”면서 “수도권 주민은 증상이 없더라도 가까운 임시선별검사소를 방문하여 진단검사에 참여해 달라”고 당부했다.

