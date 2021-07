[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 50대 군민을 대상으로 코로나19 백신 예방 접종을 한다고 12일 밝혔다.

50대 접종 대상은 55~59세(62~66년생) 5645명, 50~54세(67~71년생) 5441명으로 총 1만 1086명이다.

55~59세는 오는 26일부터 8월 7일까지, 50~54세는 8월 9일부터 21일까지 접종을 한다.

접종 백신은 모더나 백신이다.

코로나19 예방접종 사전예약시스템을 통해 신청하거나 함안군보건소, 전 읍면, 위탁의료기관으로도 전화 접수가 가능하다.

