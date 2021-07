[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 함안군장학재단은 관내 중·고등학생과 대학생을 대상으로 2021년 하반기 장학생을 선발할 예정이라고 12일 밝혔다.

신청 자격은 관내 학교에 재학 중인 중·고등학생과 관내 학교 졸업생인 대학생이다.

신청일 현재 본인과 한 부모 이상이 함안군에 주소를 둬야 한다.

우수 장학금의 경우 중학생은 30만원, 고등학생은 70만~100만원, 대학생은 기준에 따라 100만원 또는 250만원을 지원한다.

특기 장학금은 중학생 30만원, 고등학생 70만~100만원, 단체는 300만원, 출연자의 뜻에 따라 선발 지원하는 특기 장학금 그리고 기숙사비 지원 장학금은 80만원이다.

접수 기간은 오는 14일부터 21일 오후 5시까지다.

선발 결과는 재단 이사회의 심의를 거쳐 오는 9월 중에 통지하며 장학증서 수여식 후 장학금을 지급할 계획이다.

