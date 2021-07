[부고] ▶김덕열씨 별세. 김재수(한국과학기술정보연구원 원장), 재현·영숙·재문씨 부친상. 김동석(세무사) 빙부상, 서순옥 시부상, 박명선 시부상, 차옥란 시부상 = 11일 오후 3시45분. 파주보람장례식장 3호실. 발인 13일 오전 5시30분. 연안부두 해양장,.010-8184-4050(김재수)

