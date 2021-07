도·시군, 한국가스안전공사, 도시가스사와 합동 점검반 구성

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 여름철 자연 재난으로 인한 가스시설 사고 예방을 위한 안전 점검을 한다고 12일 밝혔다.

도는 한국가스안전공사와 합동으로 LPG 소형저장탱크, 도시가스 정압기 시설, 교량 노출배관, 도시가스 배관 공사장의 안전 관리 적정 여부를 표본으로 안전 점검할 예정이다.

또한 시·군도 한국가스공사와 합동점검반을 편성해 고압가스 제조시설, 충전시설, 판매시설 등을 점검할 예정이다.

도 관계자는 "가스 사고 예방에 최선을 다해 도민들이 안전하고 편안하게 여름을 보낼 수 있도록 할 방침이다"고 전했다.

