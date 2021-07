김정은·시진핑 북중우호조약 60주년 친서교환, 북중관계 강조

[아시아경제 유인호 기자] 김정은 북한 노동당 총비서와 시진핑 중국 국가주석이 북중우호조약 60주년을 맞아 친서를 교환하며 북·중 관계 발전을 표명했다.

조선중앙통신은 11일 김 총비서와 시 주석이 '북중 우호협조 및 상호원조조약' 체결 60주년을 맞아 교환한 친서 전문을 공개하며 북·중 관계 중요성을 강조했다.

북한 노동당 기관지 노동신문도 이날 1면에 '사회주의 한길에서 더욱 강화 발전되는 조중친선' 제목의 사설을 싣고 북중 협력을 “날로 격렬해지는 반제투쟁과 사회주의 수호전에서 언제나 승리를 이룩해나갈 수 있게 하는 강력한 무기”라고 평가했다.

사설은 “제국주의자들이 연합하여 사회주의 나라들을 고립 압살하기 위해 노골적으로 책동하고 있는 오늘의 현실은 조중 두 나라가 조약의 정신과 원칙에 맞게 단결하고 친선협조 관계를 보다 발전시킬 것을 요구하고 있다”고 주장했다.

이어 “세월이 흐르고 산천이 변한다고 하여도 절대로 흔들릴 수 없고 약화될 수 없는 것이 조중인민의 친선의 정이고 혈연적 유대”라면서 “동서고금에 유례가 없는 조중친선의 고귀한 전통은 자기의 진가와 생명력을 과시하며 줄기차게 이어질 것”이라고 역설했다.

시 주석은 친서에서 “총비서동지와 함께 전략적 의사소통을 강화하여 중조관계의 전진 방향을 잘 틀어쥐고 두 나라의 친선협조 관계를 끊임없이 새로운 단계로 이끌어나감으로써 두 나라와 두 나라 인민에게 더 큰 행복을 마련해줄 용의가 있다”고 밝혔다.

또 “지난 60년간 중조쌍방은 조약의 정신에 따라 서로 굳건히 지지하고 손잡고 어깨 겯고 투쟁하면서 형제적인 전통적 친선을 강화하여 왔으며 사회주의 위업의 발전을 추동하고 지역과 세계의 평화와 안정을 수호하였다”고 평가했다.

그러면서 “최근 나는 총비서동지와 여러 차례의 상봉을 통하여 두 당, 두 나라 관계 발전 전망을 설계하고 중조친선의 시대적 내용을 풍부화하는 일련의 중요한 공동인식을 이룩하였다”고 말했다.

시 주석은 “중국은 조선이 경제와 인민 생활을 발전시키며 사회주의 건설 위업을 힘있게 추진하고 있는데 대하여 견결히 지지한다”고 덧붙였다.

김 총비서도 “최근년간 전례 없이 복잡다단한 국제정세 속에서도 조중 사이의 동지적 신뢰와 전투적 우의는 날로 두터워지고 있으며 전통적인 조중친선은 새로운 추동력을 받아안고 정치, 경제, 군사, 문화를 비롯한 각 분야에서 보다 높은 단계로 전면적으로 승화 발전되고 있다”고 평가했다.

특히 “조중 우호협조 및 호상원조에 관한 조약은 적대 세력들의 도전과 방해 책동이 보다 악랄해지고 있는 오늘 두 나라의 사회주의 위업을 수호하고 추동하며 아시아와 세계의 평화와 안정을 보장하는 데서 더욱 강한 생활력을 발휘하고 있다”고 강조했다.

김 총비서는 “앞으로도 두 나라의 귀중한 공동 재부인 조중친선을 더없이 소중히 여기며 사회주의, 공산주의를 건설하는 성스러운 한길에서 중국공산당과 중국 정부, 중국 인민과 굳게 손잡고 나아갈 것”이라고 말했다.

그러면서 “조중 친선협조 관계를 새로운 시대적 요구와 두 나라 인민의 염원에 맞게 끊임없이 강화 발전시켜나가는 것은 우리 당과 정부의 확고부동한 입장”이라고 덧붙였다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr