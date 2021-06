에스컬레이터 앞 여성 향해 '소변' 본 男…피해 여성이 직접 붙잡아

[아시아경제 김소영 기자] 20대 남성이 지하철역 에스컬레이터에서 앞에 서있던 여성을 향해 소변을 본 사건과 관련해 피해 여성이 직접 이 남성을 붙잡아 역무실까지 끌고 가 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

25일 인천 미추홀경찰서는 공연음란 혐의로 20대 남성 A씨를 수사하고 있다고 전했다.

이날 YTN 보도에 따르면 20대 남성 A씨는 지난 23일 오후 10시23분께 인천 미추홀구 인천지하철 2호선 주안역 에스컬레이터를 타고 내려가던 중, 앞서 가던 여성의 등에 소변을 본 혐의를 받고 있다.

공개된 폐쇄회로(CC)TV에는 A씨가 그보다 앞서 지하철 역 에스컬레이터에 탄 여성의 뒤를 급하게 따라 붙는 모습이 담겼다. 이어 바지춤에 손을 가져다 대면서 동시에 주변에 사람이 있는지 주위를 한번 둘러본 후 소변을 보는 모습이 포착됐다.

이를 알아챈 피해 여성 B씨는 달아나려는 A씨와 몸싸움까지 벌이며 직접 이 남성을 역무실로 끌고 가 경찰에 신고했다.

B씨는 "갑자기 뒤에서 뜨거운 액체랑 소리 같은 게 들리면서 제 옷이 젖는 느낌이 들어서 뒤를 돌아봤다"며 "이 사람을 잡아서 역무원한테 (도움을 요청하려고) 했는데 도망가려고 했다"고 당시 상황을 전했다.

피해 여성은 A씨의 행동에 성추행을 당한 것과 같은 수치심을 느꼈다고 밝혔다. B씨는 "트라우마가 생겨서 자꾸 뒤에 누가 있는 것 같아서 뒤를 돌아보는 습관이 생겼다"며 "전철만 오면 너무 땀이 나고 지금도 계속 소름이 돋고 무섭다. 언제 나한테 이런 일이 있을지 모르니까"라고 심경을 전했다.

당시 A씨는 술에 취한 상태였던 것으로 파악됐다. 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨에게 공연음란 혐의를 적용해 현행범으로 검거했다.

경찰 관계자는 "체포 당시 A씨의 신원을 확인하고 일단 석방했다"며 "강제추행 혐의를 적용할 수 있을지 검토할 예정"이라고 말했다. 경찰은 조만간 A씨를 불러 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.

한편 이 같은 YTN 보도 영상에 방송인 장성규가 출연하는 유튜브 채널이 장난식 댓글을 달아 뭇매를 맞고 있다. 그가 출연하는 '장성규니버스' 채널 이름으로 "이런 변이 있나"라는 댓글이 달린 것이다.

이에 "명확한 범죄 영상에 이런 장난 댓글을 왜 다냐", "당사자는 트라우마도 생기고 심각한 문제일 텐데 이런 식으로 하는 건 정말 잘못했다" 등 네티즌들의 분노 섞인 반응이 이어졌다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr