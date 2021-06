김 총리 "수도권, 내달부터 거리두기 2단계…2주간 6인 모임 허용"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 27일 "최근 확진자의 70% 이상이 집중되고 있는 수도권은 (오는 7월부터) 개편안 2단계를 적용하되, 2주간 사적 모임을 6인까지만 허용하고 집회도 50인 미만으로 제한해 코로나19 확산을 최대한 억제하고자 한다"고 말했다.

김 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 다음 달부터 새롭게 적용되는 사회적 거리두기 개편안과 관련해 이같이 알렸다. 이어 "수도권 이외 지역은 1단계를 적용하되, 2주간의 이행기간 동안 지역 상황에 맞게 강화된 방역조치를 시행한다"며 "관광객이 많이 찾고 있는 제주는 2주간 6명까지만 사적 모임이 가능하다"고 말했다. 또 "광주에서는 주요 다중이용시설에서 방역수칙을 위반한 경우 확진자가 발생하면 3주간 영업이 정지된다"며 "강원도에서는 종교시설에서 소모임, 식사, 그리고 합숙이 금지된다"고 덧붙였다.

지난주 하루 평균 확진자 수가 다시 500명을 넘어서는 등 거리두기 개편이 아직 이르다는 일각의 우려에 대해 김 총리는 "거리두기 개편을 신중하게 추진해 왔다"며 "2주 간의 이행기간을 두고 현장의 방역상황을 특별점검하면서 기본방역수칙 실천을 강조할 예정"이라고 말했다. 이어 "변이 바이러스는 유행국가를 추가 지정해서 관리를 강화하고 국내 유입을 적극 차단하겠다"고 강조했다.

김 총리는 "1차 접종이 다시 본격화되기 전인 7월 중순까지가 방역의 최대 고비가 될 것 같다"며 "대규모 모임이나 회식은 자제해주고, 접종을 받았더라도 마스크는 실내는 물론이고, 실외에서도 경기장, 시장, 놀이공원 등 많은 사람이 모이는 곳에서는 반드시 착용해 달라"고 당부했다.

