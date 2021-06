KT, '집콕 육아' 지친 가족 위해 '키즈랜드 캠핑 위크' 개최

[아시아경제 구은모 기자] KT가 ‘집콕 육아’에 지친 KT 가족 고객을 위해 25일부터 27일까지 ‘키즈랜드 캠핑 위크’를 마련했다고 27일 밝혔다.

키즈랜드 캠핑 위크는 만 12세 이하 자녀가 있는 KT 고객 중 KT 키즈랜드캠핑 홈페이지에 신청한 200가족을 뽑아 캠핑 공간과 음식, 각종 오락 프로그램을 지원해주는 행사다. 25일과 26일 각각 1박2일씩 총 2회(회당 100가족)에 걸쳐 강원도 횡성 ‘병지방 오토 캠핑장’에서 개최됐다.

키즈랜드 캠핑 위크의 프로그램은 ‘올레tv 키즈랜드’ 서비스의 슬로건인 ‘아이를 생각한다면’에 맞게 놀면서 배우고 운동할 수 있는 활동 위주로 준비됐다. 특히, 참여 가족들의 각자 텐트에서 웹페이지로 미션을 확인하고 수행하는 ‘키즈랜드 비대면 운동회’가 많은 관심을 받았다. ‘영어퀴즈’, ‘나처럼 해봐요(율동 따라하기)’ 등 5가지 활동으로 진행됐다. 제한 시간 없이 키즈랜드 비대면 운동회 미션을 수행한 가족들은 ‘핑크퐁 문구세트’, 주유상품권 등 각종 경품을 받았다.

박현진 KT 커스터머전략본부장(전무)은 “코로나 시대에 국민 기업 KT가 고객들이 가족 구성원과 함께 안전하고 즐거운 야외활동을 할 수 있는 기회를 마련하고 싶었다”며 “올레tv 키즈랜드와 함께 좋은 추억을 만드는 시간이 되셨기를 바란다”고 말했다.

KT는 오는 8월 6일부터 8월 8일까지 총 2박 3일 동안 전라남도 해남의 ‘오시아노 캠핑장’에서 두 번째 키즈랜드 캠핑 위크를 진행할 계획이다. 해당 행사는 다음달 5일부터 23일까지 키즈랜드 캠핑 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr