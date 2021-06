제주시내와 가장 가장 가까이 있어 많은 사람들이 찾는 '이호테우해변'의 아침 모습이다.

아름다운 해변을 이용하고 아무렇게나 쓰레기를 버린 사람들도 문제지만, 이 곳은 어디에서도 쓰레기를 모아 버릴 수 있는 곳을 쉽게 찾아볼 수 없다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr