[아시아경제 권재희 기자] 일본의 코로나19 신규 확진자가 1700명대를 기록했다.

25일 NHK 집계에 따르면 이날 오후 6시 30분 현재 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 1709명으로 나타났다.

코로나19 누적 확진자는 79만3402명으로 늘었다. 사망자는 이날 31명 늘어 1만4649명이 됐다.

지난달 초·중순을 정점으로 감소했던 일본의 하루 확진자 수는 이번 주 들어 재차 증가 조짐을 보인다는 평가가 나온다.

지난 22일부터 이날까지 나흘 연속으로 일주일 전 대비 신규 확진자가 소폭 늘었기 때문이다.

다음 달 23일 개막 예정인 도쿄올림픽 개최 도시인 도쿄도에선 이날 562명의 코로나19 확진자가 새로 확인됐다.

전날 비해서는 8명 줄었지만, 일주일 전 대비로는 109명 늘었다.

