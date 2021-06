코스피 상승 출발…개인 매수세가 이끌어

코스닥 1010선 넘어

[아시아경제 공병선 기자] 개인에 힘입어 장 초반 코스피가 강보합을 나타내고 있다.

18일 코스피는 전 거래일 대비 0.02%(0.72포인트) 상승한 3265.68로 장을 출발했다. 이날 오전 9시4분 3263.95로 하락 전환됐지만 다시 강보합세를 나타냈다. 장 초반 3275.76까지 오르기도 했다.

개인의 매수세가 거세다. 개인은 1846억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 576억원, 1223억원을 순매도했다.

업종별 지수는 엇갈리고 있다. 서비스업의 상승폭은 1.77%로 가장 컸다. 이어 의료정밀(1.37%), 비금속광물(1.08%), 섬유의복(0.41%), 전기전자(0.34%) 등 순으로 올랐다. 운수창고(-0.87%), 전기가스업(-0.85%), 종이목재(-0.78%), 보험(-0.69%), 철강금속(-0.49%) 등은 하락했다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 카카오의 상승폭은 3.72%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI(3.38%), NAVER(2.44%), SK하이닉스(0.79%), 셀트리온(0.74%), 기아(0.68%), 삼성바이오로직스(0.60%), 현대차(0.21%) 순으론 상승했다. LG화학(-0.36%), 삼성전자(-0.12%)는 하락했다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.08%(0.85포인트) 상승한 1004.57로 장을 시작했다. 이날 오전 9시25분 1011.15까지 오르기도 했다.

외국인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 외국인은 292억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 31억원, 203억원을 순매도했다.

대부분 업종이 강세를 나타냈다. 통신장비의 상승폭은 2.57%로 가장 컸다. 이어 일반전기전자(1.36%), IT H/W(1.22%), 반도체(1.07%), 소프트웨어(0.99%) 등 순으로 상승했다. 방송서비스(-0.51%), 인터넷(-0.25%), 통신방송서비스(-0.22%), 종이·목재(-0.10%), 정보기기(-0.05%) 등은 하락했다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 셀트리온제약의 상승폭은 2.74%로 가장 컸다. 이어 알테오젠(1.59%), 에코프로비엠(1.52%), 씨젠(1.26%), 셀트리온헬스케어(1.02%), SK머티리얼즈(0.89%)는 올랐다. 펄어비스(-1.10%), CJ ENM(-1.07%), 카카오게임즈(-0.18%), 에이치엘비(-0.15%)는 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr