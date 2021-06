완도교육지원청, 찾아가는 학교폭력 예방 콘서트 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 완도교육지원청은 3일 학교지원센터 주관으로 ‘찾아가는 학교폭력 예방 콘서트’를 운영한다고 밝혔다.

‘찾아가는 학교폭력 예방 콘서트’는 이달부터 2개월간 완도 관내 유·초·중 ·고 학생과 교원, 학부모와 지역민을 대상으로 공연 관람을 통해 올바른 인성 함양과 학교폭력을 예방하기 위해 실시한다.

이 프로그램은 ‘혼자가 아닌 함께’ 마술쇼를 시작으로 ‘폭력 NO, 칭찬 YES’ 토크 콘서트, ‘톡! 톡! 방 탈출 Missing Heart’ 뮤지컬 등 학교폭력 예방을 주제로 다양하게 구성됐다.

공연을 관람한 한 학생은 “내 주변에 학교폭력으로 인해 고통받고 있는 친구가 있는지 관심 있게 지켜보며, 우리가 모두 학교폭력을 예방하기 위해 노력해야 한다고 생각하는 계기가 됐다”고 소감을 전했다.

서장필 교육장은 “학교폭력은 결코 가볍게 다룰 주제는 아니지만, 너무 무겁고 진지하게만 다룬다면 전달력이 떨어지고 교육적 효과도 크지 않을 것”이라며 “이번 콘서트를 통해 아이들이 학교폭력이라는 무거운 주제를 진지하게 고민하는 시간이 되길 바라며 앞으로도 학교폭력을 예방하기 위해 적극적으로 지원할 예정이다.”고 밝혔다.

