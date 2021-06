김오수 "검찰 고위 간부 인사, 시간 더 필요"… 인사 발표 늦춰지나

[아시아경제 김대현 기자] 검찰 고위 간부 인사와 관련해 김오수 검찰총장이 박범계 법무부 장관과 2시간가량 협의한 뒤 "시간이 더 필요하다"고 말해 인사 발표가 늦춰질 수 있다는 전망이 나온다.

3일 박 장관과 김 총장은 이날 오후 4시부터 서울 서초구 서초동 서울고검 회의실에서 검찰 고위 간부 인사방안을 논의했다. 김 총장은 회의 뒤 취재진과 만나 "2시간 동안 나름대로 열심히 의견을 드리고 설명도 했지만 저로서는 시간이 더 많이 필요한 것 같다"고 밝혔다.

이날 이성윤 서울중앙지검장 등 특정인의 거취는 구체적으로 거론되지 않은 것으로 보인다. 이 지검장 거취 등에 대해 김 총장은 "그런 부분 논의는 아직 하지 않았다"고 전했다. 당초 예상된 4일 인사 발표 일정에 대해서도 "저는 시간이 더 필요하다"고 말했다.

김 총장은 "국민 생활과 직결된 부분, 즉 6대 범죄에 대해서는 직접 수사할 수 있는 부분을 열어줘야 하지 않느냐는 의견을 말씀드렸다"며 "직제와 관련해서 장관께서 공감하는 부분이 있는데, 더 설명할 시간이 필요한 것 같다"고 덧붙였다.

반면 박 장관은 이날 회의에 대해 "충분히, 아주 충분히 자세히 들었다"며 "의견충돌 이야기를 할 상황은 아닌 것 같다"고 언급했다. 박 장관은 그간 "김 총장의 의견을 듣고 조정할 여지가 있다면 조정할 수 있다"는 뜻을 여러 번 내비쳐 왔다.

