서울시가 기숙학교 19곳을 대상으로 코로나19 자가검사 키트 도입 시범 사업을 실시한 가운데 3일 오후 서울 강남구 로봇고등학교에서 학생들이 자가 검사를 하고 있다.

이날 자가 검사는 기숙사 생활을 하는 2, 3학년 학생들을 대상으로 진행됐다. /사진공동취재단