[아시아경제 지연진 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 900 등락률 +1.27% 거래량 115,144 전일가 70,600 2021.06.03 15:30 장마감 은 계열 건설사 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,920 전일대비 475 등락률 +19.43% 거래량 87,112,610 전일가 2,445 2021.06.03 15:30 장마감 매각을 추진한다는 언론 보도와 관련 "다양한 전략적 검토를 진행하고 있으나,현재까지 이와 관련해 구체적으로 결정하거나 확정한 사실이 없다"고 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr