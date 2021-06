노원구 60세 이상 백신접종 예약률 81.2%... 서울시 자치구 중 가장 높아...

3일 오후 2시 기준 위탁의료기관 예약현황 81.2%...서울시에서 가장 높은 예약률... SMS구민안내 문자 발송, 콜센터 운영, 미예약자 대상 동별 사전예약률 제고 독려... 오승록 구청장 “빠른 백신 접종 최고의 방역, 끝까지 최선”

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 3일 오후 2시 기준 5~6월 위탁의료기관의 만 60~74세 백신 접종 예약률이 81.2%를 기록, 25개 서울시 자치구 중 가장 높다고 밝혔다.

노원구 거주 만 60~74세 백신접종 대상자는 총 9만260명으로 이 중 7만3303명이 예약을 마쳤다. 연령대별로 살펴보면 70~74세 83%, 65~69세 81.79%, 60~64세 79.68%를 기록하는 등 높은 접종률을 보이며, 향후 백신접종 속도에도 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있다.

구는 각 자치구 위탁의료기관에서 진행하는 만 60~74세 백신 접종 실시에 앞서 70~74세(5월6일), 65~69세(5월10일), 60~64세(5월13일) 순으로 순차적으로 사전예약 접수를 시작했다.

사전예약은 ▲온라인 코로나19 예방접종 사전 예약시스템 ▲노원구 백신접종 콜센터 및 질병관리청 전화예약 ▲거주지 동주민센터 전화 및 방문 총 3가지 방식으로 진행했다.

구는 26만여 명이 가입돼 있는 SMS구민안내문자를 통해 상세일정 및 예약방법 등을 알리는 한편, 미예약자 명단을 작성해 각 동별로 대상자에게 접종예약을 독려하는 등 백신접종 사전예약률을 높이기 위해 총력을 기울였다.

구가 60대 이상 백신 접종에 총력을 기울이고 있는 이유는 백신접종이 본인 감염예방 뿐 아니라 가족 내 추가 전파를 차단하는 효과가 있어 어르신들 예방접종이 매우 중요하다고 판단했기 때문이다.

질병관리청에 따르면 60대 이상의 경우 1회 백신 접종만으로도 89.5% 감염예방 효과가 있고, 사망은 100% 막아주는 효과가 있으며, 가족 내 2차 전파 예방 효과도 45.2%에 이른다.

지역내 총155개 위탁의료기관에서 지난달 27일부터 시작한 아스트라제네카 백신접종은 1만9210(6월2일 기준)명이 접종하는 등 순조롭게 진행되고 있다.

구는 접종예약이 실제 접종률로 이어질 수 있도록 다양한 방안을 계획 중이다. 접종완료자의 심리적 안정 및 자긍심 고취를 위한 접종완료 인증 배지 배부를 비롯 경로당, 복지관 등 공공기관 이용 시 인센티브 제공하는 등 세부지침을 마련 중이다.

한편, 구는 75세 이상 어르신 화이자백신 접종을 위해 노원구민체육센터와 월계문화체육센터 2곳에 예방접종센터를 운영 중이다.

6월2일 기준 접종대상자 3만943명 중 1차 접종자는 2만3184명으로 74%를 넘어섰고, 2차 접종 완료자도 1만3024명에 이른다.

오승록 구청장은 “빠른 백신 접종이 최고의 방역”며 “백신접종 사전 예약에 적극 동참해 주셔서 감사드리며, 신속하고 안전한 백신 접종을 위해 더욱더 꼼꼼히 살피고 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr