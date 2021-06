[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)는 서부의용소방대가 코로나19 현장 대응 및 지원에 기여한 것을 인정받아 행정안전부 장관 표창을 수상했다고 3일 밝혔다.

서부의용소방대는 지난해 소독약, 소독티슈 등을 이용한 지하철 역사, 버스정류장 등 공공시설 방역과 공적 마스크 판매 보조 등 약국지원 활동을 실시했다.

김석우 서부의용소방대장은 “코로나19로 인해 힘든 사회에 도움이 되기 위해 당연히 해야 할 일이었다”며 “코로나19가 종식되는 그날까지 시민의 안전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

