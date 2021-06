올해 전국 34개 영업소에 '다차로 하이패스' 구축

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부와 한국도로공사는 연말까지 전국 34개 고속도로 영업소에 다차로 하이패스를 단계적으로 구축한다고 3일 밝혔다.

다차로 하이패스는 2~4개의 하이패스 차로를 하나의 차로처럼 이용할 수 있도록 차로구분 시설물을 철거하고 고속도로 본선과 동일하게 차로폭을 확보하는 것으로 지난해까지 32개소를 구축했다.

다차로 하이패스는 단차로 하이패스에 비해 차량이 영업소를 빠른 속도로 통과할 수 있어 1개 차로당 통과대수가 최대 64%(시간당 1100대→1800대) 증가한다.

또 차로폭이 넓어지고 차로 시설물이 줄어들어 운전자가 편안하고 안전하게 통과할 수 있다. 2018년 다차로 하이패스 도입 이후 교통사고가 18% 감소했다.

다음달까지 기흥동탄, 군포, 매송, 청북, 포항 등 10개소에, 연말까지 춘천, 안산, 송탄, 평택 등 24개소의 영업소에 다차로 하이패스를 단계적으로 개통한다.

다차로 하이패스 구축이 어려운 곳은 운전자가 안전하게 통과할 수 있도록 단차로 하이패스의 차로폭을 3.0m에서 3.6m로 확장한다.

지난해까지 47개 하이패스 차로를 확장했고, 올해에도 35개 차로를 추가로 확장해 연말까지 총 82개 단차로 하이패스의 통행여건이 개선된다.

주현종 국토부 도로국장은 "전국 주요 고속도로 영업소에 다차로 하이패스가 구축되면 고속도로 이용이 한결 안전하고 편리해질 것으로 기대된다"면서 "앞으로도 국민들의 교통복지 향상을 위해 하이패스 통행여건 개선을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

