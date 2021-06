이낙연 "송영길 사과 깊이 공감…그런데 윤석열은 공정한가?"

[아시아경제 강주희 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 '조국 사태'에 대해 사과한 가운데, 이낙연 전 대표는 "민주당이 변화해야 한다는 말씀에 깊이 공감"한다고 밝혔다. 그러면서 윤석열 전 검찰총장을 향해서는 "스스로에게 제기된 문제들 앞에 공정한가"라고 반문했다.

이 전 대표는 사과 발표 이후인 2일 오후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "당 지도부의 고민과 충정을 이해한다. 그러나 이제는 미래를 더 말해야겠다"고 말했다.

이어 윤 전 총장을 겨냥해 "검찰은 자신들에게 공정했는지, 야당의 유력 대권후보로 거론되면서 세상 앞에 아직 자신을 드러내지 않는 윤석열 전 검찰총장은 스스로에게 제기된 문제들 앞에 지금 공정한가"라고 반문했다. 사과에는 공감하지만 조 전 장관을 향한 검찰 수사에 대해선 비판적인 입장을 취한 것으로 풀이된다.

그러면서 "당 지도부의 고민과 충정을 이해한다. 저 역시 그런 취지에서 같은 문제에 대해 사과한 바 있다"라며 "조 전 장관이 '나를 밟고 전진하라'고 한 것처럼 민주당은 다시 국민 속으로 전진할 것"이라고 강조했다.

앞서 송 대표는 이날 민심경청 결과 보고회에서 '조국 사태'에 대해 "국민과 청년들의 상처받은 마음을 헤아리지 못한 점을 다시 한번 사과드린다. 조국 전 장관의 법률적 문제와는 별개로 자녀 입시 관련 문제는 우리 스스로도 돌이켜보고 반성해야 할 문제"라며 고개를 숙였다.

이어 "좋은 대학 나와 좋은 지위 인맥으로 서로 인턴 시켜주고 품앗이하듯 스펙 쌓기를 해주는 것은 딱히 법률에 저촉되지 않는다고 하더라도 그런 시스템에 접근조차 할 수 없는 수많은 청년에게 좌절과 실망을 주는 일이었다"고 했다.

다만 "검찰 수사의 기준은 윤 전 총장의 가족 비리와 검찰 가족 비리에 대해서도 동일하게 적용되어야 할 것"이라며 조 전 장관에 대한 검찰 수사에 대해 비판적 입장을 피력했다.

조 전 장관의 회고록 '조국의 시간'에 대해선 "일부 언론이 검찰의 주장을 일방적으로 받아쓰기해 융단폭격을 해온 것에 대한 반론 요지서로 이해한다"고 말했다.

